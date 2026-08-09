Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στις Κυκλάδες με τις κόρες τους

Ο Αντώνης Σρόιτερ και η σύζυγός τους, Ιωάννα Μπούκη συνεχίζουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά.

Το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα του παρουσιαστή του Alpha και απολαμβάνει τις στιγμές με τις δύο κόρες του.