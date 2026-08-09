Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στις Κυκλάδες με τις κόρες τους

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Ο Αντώνης Σρόιτερ και η σύζυγός τους, Ιωάννα Μπούκη συνεχίζουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά.
Το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα του παρουσιαστή του Alpha και απολαμβάνει τις στιγμές με τις δύο κόρες του.
H Iωάννα Μπούκη ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από τις πιο πρόσφατες στιγμές των διακοπών τους, στις οποίες φαίνεται η ίδια να ποζάρει με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, ενώ σε ένα άλλο βίντεο επιβιβάστηκαν σε κάποιο σκάφος για άγνωστο προορισμό.
Σε επόμενη εικόνα, η Ιωάννα δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον συζυγό της, με τον οποίο είναι αγκαλιά και έγραψε χιουμοριστικά: «Βασανίζοντας τον για 15 καλοκαίρια».
govastiletto.gr – Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Η κοινή βραδινή έξοδος μετά το τέλος της σεζόν