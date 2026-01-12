Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό στη Ζυρίχη υποδέχτηκαν το 2026 ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη. Το ζευγάρι άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις στην Αθήνα και πραγματοποίησε μια χειμερινή απόδραση στην Ελβετία μαζί με τις κόρες του, Νάντια και Παυλίνα. Η Ιωάννα Μπούκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μοναδικά στιγμιότυπα από τις βόλτες τους στην πόλη και τις οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης, αποδεικνύοντας πως οι κοινές τους αναμνήσεις είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τη νέα χρονιά.

Το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, η σύζυγος του δημοσιογράφου, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το πρωτοχρονιάτικο ταξίδι του, αναπολώντας τις στιγμές που έζησαν.

Το ταξίδι στη Ζυρίχη αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί, γεμάτο βόλτες, γιορτινή διάθεση και όμορφες αναμνήσεις.

Οι φωτογραφίες απέσπασαν πολλά likes και θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους τους να στέλνουν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά αλλά και για περισσότερα οικογενειακά ταξίδια.

Δείτε τις φωτογραφίες:

