Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά την αγαπημένη του, Διαμαντία Λόμι

«Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς. Μια ημέρα πριν τον γάμο λοιπόν και έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές σήμερα. Ξεκινάω φυσικά με το να πλυθώ, να φτιάξω το μουστάκι μου, να κάνω φυσικά και τη γυμναστική μου. Πρέπει να ενεργοποιούμαι κάθε πρωί και όλοι μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για τον Αντώνη Τσαπατάκη και τη Διαμαντία Λόμι, η χθεσινή ημέρα αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο σημαντικό κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στα Χανιά την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024. Η τελετή είχε πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, στο Δημαρχείο Χανίων, καθώς τόσο ο Παραολυμπιονίκης όσο και η σύντροφός του είχαν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Mάλιστε, τότε το όνομα της αγαπημένης του δεν είχε γίνει γνωστό στα δημοσιεύματα. Τα σχετικά ρεπορτάζ ανέφεραν απλώς ότι ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε παντρευτεί την «εκλεκτή της καρδιάς του», σε μια λιτή τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Η κοινή ζωή του ζευγαριού απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία το 2025, όταν οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Ο Παραολυμπιονίκης έχει μιλήσει δημόσια για τη γέννηση της κόρης του, περιγράφοντας την εμπειρία με ιδιαίτερη συγκίνηση.

govastiletto.gr – Αντώνης Τσαπατάκης: Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης έγινε για πρώτη φορά πατέρας