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Ένα ρομαντικό βίντεο με τις πιο όμορφες στιγμές από τον γάμο του με τη Διαμαντία Λόμι μοιράστηκε στο διαδίκτυο ο Αντώνης Τσαπατάκης. Ο παραολυμπιονίκης, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το Σάββατο στα Χανιά, δημοσίευσε πλάνα που καταγράφουν τη συγκίνηση των προετοιμασιών, τη λαμπερή άφιξη της νύφης, το τρυφερό τους φιλί, αλλά και τον ξεχωριστό χορό του ζευγαριού.
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