Δώδεκα χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή συμπληρώθηκαν τη χθεσινή ημέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με τον Γιάννη Βαρδή να προχωρά σε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του. Δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία του σπουδαίου συνθέτη δίπλα στη θάλασσα, με υπόκρουση το εμβληματικό τραγούδι «Φεύγω», ο τραγουδιστής συγκίνησε τους πάντες με τα λίγα αλλά γεμάτα νόημα λόγια του για την απώλεια που παραμένει αισθητή.

«Μικραίνει ο πόνος αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις. Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής, σημειώνοντας στο κάτω μέρος της φωτογραφίας την ημερομηνία 2/9/14.

Ο Γιάννης Βαρδής δεν παύει να εκφράζει την αγάπη του για τον πατέρα του, Αντώνη Βαρδή, τον άνθρωπο που καθόρισε τις αξίες, τη ζωή και τη μουσική του πορεία. Μέσα από αναρτήσεις και εξομολογήσεις, ο γνωστός τραγουδιστής επιστρέφει συχνά στις στιγμές που έζησαν μαζί, κρατώντας τη μνήμη του σπουδαίου δημιουργού πάντα ζωντανή.

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