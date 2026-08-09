Η Βαλέρια Χοψονίδου έζησε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα, αφού βάφτισε τον μονάκριβο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Η βάφτιση του μικρού πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, παρουσία αγαπημένων προσώπων και φίλων της οικογένειας. Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Παναγιώτης, με τη Βαλέρια και τον Αντώνη να βιώνουν μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της οικογενειακής τους ζωής.

Μετά το μυστήριο, η οικογένεια και οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν σε γνωστό στέκι της Βουλιαγμένης, όπου ακολούθησε δείπνο και η γιορτή συνεχίστηκε σε πιο χαλαρό και όμορφο κλίμα.

Φυσικά, από μία τόσο σημαντική ημέρα, δεν θα μπορούσε να λείπει η αδελφή της Βαλέριας, Ολυμπία Χοψονίδου, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της και μοιράστηκε τη χαρά της. Το «παρών» έδωσαν επίσης αγαπημένες φίλες της Βαλέριας, ανάμεσά τους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Γωγώ Φαρμάκη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Έλενα Γαλύφα και η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Οι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν να μοιραστούν στα social media στιγμιότυπα από τη λαμπερή βάφτιση, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από το όμορφο σκηνικό και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικράτησε.

govastiletto.gr – Βαλέρια Χοψονίδου: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με το νεογέννητο γιο της – Στο πλευρό της ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης