Μια ιδιαίτερη και σπάνια στιγμή μοιράστηκαν ο Αντρέας Γεωργίου και ο Νίκος Πολυδερόπουλος, δείχνοντας πως η σχέση τους έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας και έχει εξελιχθεί σε πραγματική φιλία.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως το «Μπρούσκο», το «Τατουάζ» και αργότερα τις «8 λέξεις», όπου ο Νίκος Πολυδερόπουλος ξεχώρισε με τον ρόλο του Ορφέα.

Παρότι υπήρξαν κατά καιρούς φήμες για νέα συνεργασία τους, αυτή δεν προχώρησε, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι σχέσεις τους, οι οποίες παραμένουν άριστες.

Αυτή τη φορά, οι δύο άνδρες επέλεξαν να μοιραστούν μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους, ποζάροντας μαζί με τα παιδιά τους σε μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media και προκάλεσε αμέσως θετικά σχόλια και έντονη ανταπόκριση.

Η χρονιά 2025–2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική και για τους δύο, καθώς μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Ο Αντρέας Γεωργίου απέκτησε τον Αύγουστο του 2025 μια κόρη με τη Σιμώνη Χριστοδούλου, ενώ ο Νίκος Πολυδερόπουλος υποδέχτηκε τον Ιανουάριο του 2026 ένα αγοράκι με τη Βαλασία Συμιακού.

«Η ζωή μας όλη στα χέρια μας», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντας μια εικόνα που δείχνει τη νέα τους καθημερινότητα, μακριά από τα φώτα της τηλεόρασης και πιο κοντά στην οικογένεια και την πατρότητα.

View this post on Instagram A post shared by Andreas Geo (@georgiou82)

Govastiletto.gr – Αντρέας Γεωργίου: Μεγάλη επιστροφή στον ΣΚΑΪ με δύο νέες σειρές