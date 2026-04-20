Ο Αντρέας Γεωργίου επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη μυθοπλασία του σταθμού.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επιτυχημένη συνεργασία του με το Mega Channel, ο δημιουργός ενώνει ξανά δυνάμεις με την ομάδα του, φέρνοντας νέα φιλόδοξα projects.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

«Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού, ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της Make It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης.

Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, επιστρέφει με δύο νέα projects: τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» και τη σειρά «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ».

Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα».

