Στην αιώνια πόλη, τη Ρώμη, επέλεξαν να περάσουν τις φετινές γιορτές ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Το ζευγάρι, που διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής του μετά τον ερχομό της κόρης του, μοιράστηκε χριστουγεννιάτικα στιγμιότυπα με τους ακολούθους του στο Instagram

«Ό,τι και να πω, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Όταν κυκλοφορούσαμε με την εγκυμοσύνη, μας λέγανε όλοι για τις πρώτες μέρες, τα πρώτα βράδια, τον πρώτο καιρό, όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που βιώνει ένα ζευγάρι με ένα πρώτο παιδί. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα. Τόσο φοβιστικά θα έλεγα…» ανέφερε πρόσφατα ο Αντρέας Γεωργίου σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Η γνωστή makeup artist μίλησε για την καθημερινότητά της δίπλα στον ηθοποιό και σκηνοθέτη, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρη τους αλλά και το πρόβλημα υγείας που πέρασε πρόσφατα.

«Από άποψη δημοσιότητας, δεν είναι δύσκολο να συνυπάρχω με τον Αντρέα Γεωργίου. Έτσι τον γνώρισα, έτσι τον αγάπησα. Το πρώτο διάστημα της σχέσης μας κρυβόμασταν γιατί δε θέλαμε να πουλήσουμε κάτι, θέλαμε να το ζήσουμε» είπε αρχικά η Σιμώνη Χριστοδούλου.

