Ο Κούλλης Νικολάου μίλησε στις κάμερες για το επόμενο μεγάλο ευχάριστο γεγονός στην οικογένεια της «Famagusta» και της «Γης της Ελιάς». Βρισκόμενος στο θέατρο Ακροπόλ για την πρεμιέρα του «Hotel Amour», ο στενός συνεργάτης και φίλος του Αντρέα Γεωργίου ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες της βάφτισης της μικρής κόρης του σκηνοθέτη και της Σιμώνης Χριστοδούλου.

Ο Κούλλης Νικολάου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά νομίζω θα γίνει την άνοιξη η βάφτιση στην Κύπρο. Δεν θα είμαι εγώ ο νονός. Νονός θα είναι ο αδελφός της Σιμώνης».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Happy Day:

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024 σε μία ρομαντική τελετή στην Αγία Νάπα της Κύπρου παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων, επισφραγίζοντας έτσι με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά τους!

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξομολογήθηκε για τη Σιμώνη Χριστοδούλου: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα ακόμα και τη μονογονεϊκότητα. Δηλαδή να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εάν και εφόσον δεν έβρισκα τον έρωτα σε έναν άνθρωπο.

Με τη Σιμώνη ήταν μια πορεία που ως ζευγάρι χωρίζαμε, κάναμε έναν κύκλο μαζί, μετά χανόμασταν και μας έφερνε πάλι κοντά το συναίσθημα. Καταλάβαμε μάλιστα ότι θέλουμε να παντρευτούμε, όταν περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί εντελώς φιλικά. Δηλαδή, όταν γελάσαμε, ανοιχτήκαμε, είπαμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας και ήμαστε τελείως χαλαροί ως προς το κομμάτι της σχέσης».

