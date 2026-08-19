Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Τήνο απολαμβάνουν ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, έχοντας φυσικά μαζί τους την ενός έτους κόρη τους.

Το ζευγάρι επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για μερικές ημέρες ξεκούρασης και οικογενειακής χαλάρωσης, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους φωτογραφίες από την παραμονή τους εκεί, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις οικογενειακές στιγμές που περνούν μαζί.

Στα στιγμιότυπα πρωταγωνιστεί φυσικά η μικρή τους κόρη, με τους γονείς της να απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί της. Οι βόλτες στο νησί, οι χαλαρές ώρες και οι οικογενειακές στιγμές φαίνεται πως έχουν την τιμητική τους στις φετινές διακοπές τους.

Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει την καλοκαιρινή του απόδραση στην Τήνο, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις με την κόρη του και γεμίζοντας το οικογενειακό του άλμπουμ με ξεχωριστά στιγμιότυπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andreas Geo (@georgiou82)

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