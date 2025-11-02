Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Αντρέα Γεωργίου, καθώς η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου έχει τα γενέθλιά της.

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια. Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, η σύζυγος του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, είχε τα γενέθλιά της και θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Αντρέας Γεωργίου δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram κι έγραψε: «Happy Birthday My all».

Να θυμίσουμε η Σιμώνη Χριστοδούλου τον Αύγουστο έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους. Από εκείνη τη στιγμή το ζευγάρι ζει μοναδικές οικογενειακές στιγμές.

