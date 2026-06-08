Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της οικογενειακής τους ζωής έζησαν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς βάφτισαν την εννέα μηνών κόρη τους στην Αγία Νάπα.

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