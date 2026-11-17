Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο Αντύπας για τη σύζυγό του, Στέλλα, αναγνωρίζοντας τη στήριξη που του έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως μπορεί στο παρελθόν να κοιτούσε και άλλες γυναίκες, ωστόσο στο σπίτι του η στάση του ήταν διαφορετική, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα του αποτελούσε πάντα ένα σταθερό στήριγμα.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «All In» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στη μουσική του πορεία. Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη σε βιντεοκλίπ, ενώ σχολίασε και την ανταπόκριση του κοινού στις εμφανίσεις του.

Τα λόγια αγάπης για τη σύζυγό του

Ο Αντύπας χαρακτήρισε τη Στέλλα έναν πραγματικό «βράχο» στη ζωή του και δήλωσε τυχερός που έχει στο πλευρό του μια γυναίκα με την οποία δημιούργησαν την οικογένειά τους και απέκτησαν δύο παιδιά.

«Είμαι τυχερός, έχω μία πολύ σπουδαία γυναίκα δίπλα μου. Από αυτά που βλέπω γύρω μου, το σπίτι μου είναι πολύ διαφορετικό και χαίρομαι γι’ αυτό, γιατί έχω έναν βράχο δίπλα μου. Έχω πολύ καλή γυναίκα. Εγώ μπορεί να ήμουν λίγο αλήτης και να κοιτούσα δεξιά και αριστερά, αλλά στο σπίτι ήμουν σούζα και η γυναίκα μου ήταν βράχος. Γι’ αυτό κάναμε και δύο υπέροχα παιδιά. Ήμουν τυχερός με τη γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη, με την οποία είχε συνεργαστεί σε έξι βιντεοκλίπ.

Μάλιστα, θυμήθηκε ορισμένα από τα τραγούδια στα οποία είχε συμμετάσχει η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας και την εμφάνισή της εκείνη την εποχή.

«Με την Ελένη Μενεγάκη έχουμε κάνει 6 βιντεοκλίπ. Το “Γύρνα σε Παρακαλώ”, το “Άθελά μου”, το “Υποκλίνομαι σε Όλες”, το “Δεν σ’ Αλλάζω”. Ήταν κούκλα τότε, ήταν 20 χρονών», είπε.

Η ανταπόκριση του κοινού στις εμφανίσεις του

Ο Αντύπας μίλησε, επίσης, για την ενέργεια που εισπράττει από το κοινό όταν ερμηνεύει τις μεγάλες επιτυχίες του.

Όπως εξήγησε, οι θαμώνες συμμετέχουν ενεργά και τραγουδούν μαζί του, με το «Μωρό μου Καλησπέρα» να ξεχωρίζει ανάμεσα στα κομμάτια που προκαλούν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό.

«Όποτε λέω το “Μωρό μου, Καλησπέρα”, νομίζω ότι θα πέσουν τα ταβάνια. Όποιο τραγούδι λέω, συμμετέχει όλο το μαγαζί», δήλωσε.

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