Καλεσμένος στην εκπομπή «All In» του ΣΚΑΪ βρέθηκε ο Αντύπας, τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11) [ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 16/11]. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως εξασφάλισε πρόσφατα ειδική άδεια από τον συνθέτη, προκειμένου να συμπεριλαμβάνει κομμάτια του στο πρόγραμμα των νυχτερινών του εμφανίσεων.

Αρχικά, ο Αντύπας είπε: «Πήρα την άδεια του Νίκου Καρβέλα για να μπορώ να λέω τα τραγούδια του. Όλος ο δίσκος “Καταιγίδα” είναι του Νίκου, “Ορκίζομαι”, “Ζημιά”. Όλα αυτά είναι του Καρβέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Μιχάλη Τσόκο ο τραγουδιστής, επιβεβαιώνοντας τη σχετική άδεια που έλαβε από τον δημιουργό.

Στη συνέχεια, περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στις εμφανίσεις του, όταν ερμηνεύει τις γνωστές επιτυχίες του, τονίζοντας την ανταπόκριση του κοινού: «Όποτε λέω το “Μωρό μου, καλησπέρα”, νομίζω ότι θα πέσουν τα ταβάνια! Βγαίνω με το “Σημάδι”, μετά λέω το “Σε σκέφτομαι”, μετά το “Πωλείται”, μετά τα “Χάι”. Σηκώνονται όλοι όρθιοι! Μετά το “Δεν σ’ αλλάζω”, μετά το “Για τα λεφτά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντύπας έκανε, τέλος, ιδιαίτερη αναφορά και στην Ελένη Μενεγάκη, με την οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν για τις ανάγκες έξι μουσικών βιντεοκλίπ. «Με την Ελένη Μενεγάκη έχουμε κάνει 6 βιντεοκλίπ. Ήταν κούκλα, 20 χρονών», θυμήθηκε ο τραγουδιστής, αναπολώντας την περίοδο της συνεργασίας τους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η όλη υπόθεση περί δικαιωμάτων για τα τραγούδια του συνθέτη προέκυψε μετά τη ρήξη στη σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση. Ο συνθέτης έχει αποφασίσει πως όποιος επιθυμεί στο εξής να ερμηνεύσει κάποια από τις επιτυχίες του θα πρέπει προηγουμένως να ζητά τη δική του άδεια.

govastiletto.gr -«Καλό ταξίδι φίλε»: Ο Αντύπας θρηνεί τον θάνατο του συνεργάτη του, Κώστα Μαυρή