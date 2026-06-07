Summer in the city για την ελληνική showbiz! Η Άντζελα Δημητρίου, η Χριστίνα Πολίτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Μιχάλης Ανδρέου πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή καλοκαιρινή έξοδο το βράδυ του Σαββάτου. Οι τέσσερίς τους συναντήθηκαν σε ένα bar δίπλα στη θάλασσα για να χαλαρώσουν μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα ευδιάθετοι και cool, εκμεταλλεύτηκαν το ιδανικό σκηνικό για να μοιραστούν όμορφες στιγμές και να υποδεχτούν τη νέα σεζόν.

Στο στυλιστικό κομμάτι, η Άντζελα Δημητρίου επέλεξε ένα λευκό σακάκι, μια διαχρονικά κομψή επιλογή που ταίριαξε απόλυτα με τη βραδινή ατμόσφαιρα. Η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πιστή στις elegant επιλογές που τη χαρακτηρίζουν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κινήθηκε σε γήινες αποχρώσεις, επιλέγοντας σύνολο σε καφέ και μπεζ τόνους. Το look του ήταν χαλαρό αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο.

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Πολίτη επέλεξε ένα μαύρο καλοκαιρινό φόρεμα, διατηρώντας την κομψότητα που τη συνοδεύει σε κάθε δημόσια εμφάνιση.

Η παρέα έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εξόδου της, με τη διάθεση να είναι ανεβασμένη και το κλίμα ιδιαίτερα ευχάριστο. Άλλωστε, οι καλοκαιρινές βραδιές δίπλα στη θάλασσα αποτελούν πάντα την ιδανική αφορμή για όμορφες συναντήσεις και στιγμές ξεγνοιασιάς με αγαπημένους φίλους.

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