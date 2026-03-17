Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make up stories» ήταν η Άντζελα Δημητρίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη και μέσα σε όλα αποκάλυψε πως εδώ και οκτώ χρόνια είναι μόνη στην προσωπική της ζωή.

Η Άντζελα Δημητρίου διευκρίνισε πως δεν πιστεύει πια στον έρωτα. Πλέον αισθάνεται πλήρης και δεν αποζητά το φλερτ και τις ερωτικές σχέσεις. «Είμαι οκτώ χρόνια μόνη μου. Είμαι χορτασμένη, δεν θέλω κανένα φλερτ, δεν θέλω τίποτα. Κουράστηκα. Δεν πιστεύω πλέον στον έρωτα που έχω τραγουδήσει. Ο έρωτάς μου τώρα είναι η εγγόνα μου, η δουλειά μου, οι φίλοι μου και τα τραγούδια μου».

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια έκανε μία αναφορά στον γιο της, λέγοντας: «Είχα ένα μικρό ατύχημα και έπρεπε να φέρω στον κόσμο ένα μικρό παιδί, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, ένα παιδί που δεν το μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε αλλού. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει αλλού, έχει αυτούς τους γονείς και νομίζει ότι είναι οι πραγματικοί του. Είναι πολύ δύσκολο να του πεις “Εγώ είμαι η μάνα σου”».

Η Άντζελα Δημητρίου ανέτρεξε επίσης στα δύσκολα παιδικά της χρόνια, εξηγώντας πως χρειάστηκε από πολύ νωρίς να δουλέψει για να βοηθήσει την οικογένειά της. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κατάφερε να φοιτήσει στο Γυμνάσιο.

«Δούλεψα πολύ σκληρά, έβγαλα μόνο το Δημοτικό και το λέω επειδή λένε συχνά “δεν μιλάει καλά η Άντζελα”. Ενώ πέρασα στο Γυμνάσιο, δεν μπορούσα να πάω σε νυχτερινό, διότι έπρεπε να δουλέψω και να βοηθήσω τη μητέρα μου. Δούλεψα στο εργοστάσιο του Μούγερ, 13 χρονών κοριτσάκι, ήμουν σε ρεφιλαριστική μηχανή», θυμήθηκε.

