Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε ότι ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η ζωή και η πορεία της να μεταφερθούν κάποια στιγμή και στη μεγάλη οθόνη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε πως βρίσκεται ήδη στη διαδικασία συγγραφής του βιβλίου της, χωρίς όμως να έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα ακολουθήσει κινηματογραφική μεταφορά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μπορεί να γίνει και ταινία».

Όταν ρωτήθηκε ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την υποδυθεί, η Άντζελα Δημητρίου απάντησε με χιούμορ πως «τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ», ενώ σημείωσε ότι τις τελικές επιλογές θα τις κάνει ο σκηνοθέτης, αν προχωρήσει ένα τέτοιο πρότζεκτ.

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