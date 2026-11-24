Μια ιδιαίτερη ημέρα ήταν η Κυριακή 22 Νοεμβρίου για την Άντζελα Δημητρίου, καθώς η κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, γιόρτασε τα γενέθλιά της.

Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης της.

Μαζί με τα στιγμιότυπα, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη και την περηφάνια που νιώθει για εκείνη.

Το δημόσιο μήνυμα αγάπης της Άντζελας Δημητρίου

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια, τονίζοντας πως, όσα χρόνια κι αν περάσουν, η Όλγα θα παραμένει πάντα το μικρό της κορίτσι.

«Να τα εκατοστίσεις μωρό μου! Το κοριτσάκι μου μεγάλωσε, αλλά για μένα θα είναι πάντα το μικρό μου κορίτσι. Η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου. Εύχομαι να χαμογελάς πάντα, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη σου λείψει ποτέ η αγάπη και η ευτυχία.

Να σε χαίρομαι, ψυχή μου, και να σε καμαρώνω σε κάθε σου βήμα. Χρόνια πολλά, καρδούλα μου! Να θυμάσαι πως η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Σ’ αγαπώ όσο δεν χωράνε οι λέξεις!», έγραψε η Άντζελα Δημητρίου, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές στην κόρη της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

Govastiletto.gr – Γενέθλια για την Άντζελα Δημητρίου – Έκλεισε τα 72 της χρόνια!