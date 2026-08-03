Σε οικογενειακό κλίμα γιορτάστηκαν τα τρίτα γενέθλια της εγγονής της Άντζελας Δημητρίου. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/8), ένα βίντεο από το πολύχρωμο πάρτι της μικρής, αποτυπώνοντας τις χαρούμενες και συγκινητικές στιγμές της ημέρας.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη και τη μικρή εορτάζουσα, η οποία βρίσκεται μπροστά στην υπέροχη τούρτα που της είχαν ετοιμάσει, και είναι έτοιμη να σβήσει τα κεράκια της.

Για τη γιορτή, ο χώρος είχε διαμορφωθεί σε ένα παραμυθένιο παιδικό σκηνικό, με πολύχρωμα μπαλόνια, παιχνιδιάρικες διακοσμητικές πινελιές και όλα τα στοιχεία που δημιούργησαν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Η οικογένεια γιόρτασε μαζί τη σημαντική αυτή στιγμή, με χαμόγελα, ευχές και όμορφες αναμνήσεις.

«Η “ευτυχία” μας έγινε 3 χρονών. Τρία χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητες όμορφες στιγμές. Να είσαι πάντα γερή, χαρούμενη και να κυνηγάς τα όνειρά σου, μικρό μας αστέρι. Χρόνια πολλά, Μιχαέλα-Αγγελική μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Άντζελα Δημητρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

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