Η Άντζελα Δημητρίου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, τη μητρότητα σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά και τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη ζωή της στις παράγκες του Περιστερίου, όπου μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, λέγοντας πως από μικρή ήθελε μόνο να τραγουδά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περιπέτεια που είχε με τη φωνή της, όταν χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, και στη συνέχεια να κάνει μαθήματα φωνητικής για να μπορέσει να επιστρέψει στο τραγούδι.

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για τον γιο που απέκτησε μόλις στα 15,5 της χρόνια. Όπως εξήγησε, λόγω των συνθηκών της εποχής και απόφαση της οικογένειας, το παιδί δόθηκε για υιοθεσία στη θεία της, η οποία δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά.

Η Άντζελα Δημητρίου παραδέχτηκε πως όσο μεγάλωνε, ο πόνος και ο καημός μέσα της γίνονταν όλο και πιο έντονοι, ενώ αποκάλυψε ότι η γέννηση της κόρης της, Όλγα Κιουρτσάκη, άλλαξε εντελώς τη ζωή της.

Τέλος, μιλώντας για την εγγονή της, ανέφερε πως μέσα από εκείνη ξαναβρίσκει την παιδικότητα που αισθάνεται ότι στερήθηκε πολύ νωρίς.

