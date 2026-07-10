Η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από σοβαρή ασθένεια, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρέτησε με δύο λέξεις την διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπό της από το παλιά και το συνόδευσε, γράφοντας τις λέξεις : «RIP τεράστια Bonnie Tyler».

Οι δύο καλλιτέχνιδες πόζαραν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές, ενώ η Άντζελα Δημητρίου κρατά το μικρόφωνο και τραγουδάει δίπλα της.

Το κοινό τους στιγμιότυπο, πέρα από τον αποχαιρετισμό, φέρνει στο φως και μια άγνωστη για πολλούς συνάντηση δύο γυναικών που, η καθεμία έχει τη δική της μουσική διαδρομή.

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