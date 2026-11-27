Σε εορταστικό κλίμα μπήκε η Άντζελα Γκερέκου, η οποία ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τα φετινά Χριστούγεννα στο σπίτι της.

Η ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της και μοιράστηκε το αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σαλόνι της

Η Άντζελα Γκερέκου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε, δείχνοντας ότι έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τις γιορτές.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με την ευχή «και του χρόνου», θέλοντας να μοιραστεί τη γιορτινή διάθεση με όσους την ακολουθούν.

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