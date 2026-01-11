Η Άντζελα Γκερέκου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για την ταινία «Καποδίστριας», αλλά και για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε τη ζωή του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου στη μεγάλη οθόνη.

Η Άντζελα Γκερέκου τόνισε: «Είμαι Κερκυραία και έχω μελετήσει πολύ τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Βουλή, είδα ότι δεν υπάρχει προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια και είπα στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ότι αν δεν αλλάξει αυτό, θα παραδώσω την έδρα μου.

Είχα πόθο να γίνει αυτή η ταινία για να δουν οι Έλληνες αυτό το πρόσωπο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου. Προσπάθησα να κάνω και εγώ αυτή την ταινία με μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να την κάνουν. Δεν έγινε για οικονομικούς λόγους, δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Όταν άκουσα ότι ο Γιάννης Σμαραγδής την κάνει, λέω: “Σε ευχαριστώ Θεέ μου! Θα γίνει μια ταινία”. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα την έκανε. Αρκεί να γινόταν με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οκτώ χρόνια παιδευόταν να την κάνει. Κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει να την κάνει αυτή την ταινία. Εγώ την ταινία την είδα, μια καλοφτιαγμένη ταινία. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερή του, η πιο δύσκολη και η καλύτερή του.

Μια ταινία αξιοπρεπέστατη, με ηθοποιούς εξαιρετικούς. Με ένα Καποδίστρια ειλικρινά που ένιωθα, όπως τον είχα βιώσει μέσα από τη μελέτη μου και την έρευνά μου, ένιωθα ότι τον έβλεπα στις εικόνες. Ενιωθα ότι βγήκε μέσα από εκεί και ήταν αυτός! Ήταν εξαιρετική η ερμηνεία του και ο τρόπος, η ενέργεια που σου έδινε, αυτή η φυσιογνωμία. Και όλοι οι ηθοποιοί. Άρα λοιπόν ας πούμε ένα ευχαριστώ στο ότι αυτή η ταινία υπάρχει στους κινηματογράφους, η οποία ειλικρινά είναι γεμάτη, γεμάτα τα σινεμά, sold out σχεδόν παντού. Και από την άλλη, κακές κριτικές ας υπάρχουν. Θα ήθελα να είναι γόνιμες και όχι αφοριστικές, εκεί με βρίσκουν απέναντι, και να συμφωνήσουμε σε ένα σημείο: ότι είναι καλό που δόθηκε αυτή η αφορμή».

Η Άντζελα Γκερέκου αποκάλυψε: «Υπάρχει επιθυμία να γίνει ταινία η ζωή του Τόλη, υπάρχουν οι προτάσεις, αλλά θα έλεγα ότι θέλω να είμαστε και εγώ και η κόρη μου πάρα πολύ προσεκτικές. Αν ο Θεός βοηθήσει και έρθουν όλα όπως πρέπει να είναι, μπορεί να γίνει. Αλλά θα είμαστε πολύ προσεκτικές».

