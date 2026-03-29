Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και πολιτικός επέλεξε να πει το δικό της «αντίο» με λίγα, αλλά ουσιαστικά λόγια, τιμώντας την προσωπικότητα και το έργο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία υπήρξε σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου με τον οποίο η Μαρινέλλα είχε μοιραστεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της, στάθηκε ιδιαίτερα στην επιρροή της στο ελληνικό τραγούδι.

Στην ανάρτησή της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Μαρινέλλα δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να περιγραφεί. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών που δεν τους διαμορφώνει η εποχή, αλλά την επηρεάζουν οι ίδιοι. Ήταν μια φωνή που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι, αλλά συνέβαλε στο να διαμορφωθεί».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι στο φως. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

