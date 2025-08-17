Η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Μαρίας Βοσκοπούλου που ήταν την Παρασκευή 15 Αυγούστου έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άντζελα Γκερέκου