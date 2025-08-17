Η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Μαρίας Βοσκοπούλου που ήταν την Παρασκευή 15 Αυγούστου έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram.
