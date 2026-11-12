Το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, η ηθοποιός πέρασε την ονομαστική της εορτή στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι δύο τραγουδίστριες επεφύλαξαν μια έκπληξη στην ηθοποιό, αφού της ευχήθηκαν από τη σκηνή.

Εκτός από την κόρη της, στην παρέα της Άντελας Γκερέκου ήταν καλές της φίλες και κουμπάρες της. Στο τραπέζι της βρέθηκαν και η Έλλη Κοκκίνου με τον Πέτρο Ιακωβίδη, που διασκέδαζαν στο μαγαζί, με τους δύο καλλιτέχνες να της μεταφέρουν τις ευχές τους.

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Mια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμήνευσε το «Το Φεγγάρι Πάνωθέ μου», τη μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου.

Η ερμηνεία του τραγουδιού απέκτησε ξεχωριστή σημασία με την παρουσία της Άντζελας Γκερέκου και της Μαρίας Βοσκοπούλου στο κέντρο.

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