Μια ακόμη κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Άντζελα Γκερέκου στο κέντρο της Athens, όπου την απαθανάτισε ο φωτογραφικός μας φακός κατά.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα διαχρονικό σύνολο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για το minimal, αλλά προσεγμένο στιλ.

Συγκεκριμένα, η Άντζελα Γκερέκου εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και γούνα, δημιουργώντας μια elegant βάση στο look της. Το σύνολο συνδύασε με λευκό τοπ, το οποίο έδωσε φωτεινή αντίθεση και ισορροπία στο total black outfit.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με διακριτικά αλλά προσεγμένα αξεσουάρ: μια κομψή τσάντα, μεγάλους κρίκους & εντυπωσιακά μαύρα γυαλιά ηλίου.

Οι λεπτομέρειες αυτές πρόσθεσαν έναν αέρα διακριτικής πολυτέλειας στο σύνολο, ενισχύοντας τη συνολική κομψότητα της εμφάνισης.

Πηγή: NDP Photo Agency