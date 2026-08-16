Με ιδιαίτερη χαρά γιόρτασε και φέτος τη 15η Αυγούστου η Άντζελα Γκερέκου, καθώς η μοναχοκόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου, είχε διπλό λόγο να γιορτάζει, συνδυάζοντας την ονομαστική της εορτή με τα γενέθλιά της.

Η Μαρία Βοσκοπούλου γεννήθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου το 2001 και φέτος συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας της. Για να τιμήσει αυτή την ξεχωριστή περίσταση, η Άντζελα Γκερέκου προχώρησε σε μια γεμάτη συναισθήματα και τρυφερότητα δημοσίευση στο Instagram, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές στην κόρη της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

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