Τα 25α γενέθλιά της γιόρτασε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου η Μαρία Βοσκοπούλου, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου, αλλά και αγαπημένα πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Η μοναχοκόρη της Άντζελας Γκερέκου και του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2001.

Μία ημέρα μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από τη γιορτή που πραγματοποιήθηκε για τα γενέθλια της κόρης της.

Σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα, μητέρα και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές μπροστά από την τούρτα, στην οποία ξεχωρίζει ο αριθμός «25».

Η βραδιά, μάλιστα, είχε ακόμη έναν λόγο για γιορτή, καθώς τα γενέθλιά του γιόρτασε την ίδια ημέρα και ο αδελφός της Άντζελας Γκερέκου, Αλέξανδρος.

«Χθεσινή μέρα γιορτινή! Όπως κάθε χρόνο, γιορτάσαμε διπλά γενέθλια της Μαρίας μας και του αγαπημένου μου αδερφού Αλέξανδρου, με αγαπημένους φίλους και οικογένεια! Να σας χαιρόμαστε! Σας αγαπάμε πολύ», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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