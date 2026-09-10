Με δύο παλαιότερες φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο επέλεξε η Άντζελα Γκερέκου να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή, μία ημέρα μετά τον θάνατό του.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα οι δύο καλλιτέχνες ποζάρουν χαμογελαστοί, θυμίζοντας τη σχέση αμοιβαίου θαυμασμού που είχαν μεταξύ τους. Ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2021, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

Η Άντζελα Γκερέκου θέλησε μέσα από την ανάρτησή της να αναφερθεί στον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για μια ευαίσθητη ψυχή που πέρασε δύσκολες στιγμές.

«Καλό ταξίδι, Γιώργο… Υπήρξαν πάρα πολλοί που σε αγάπησαν για τη φωνή σου και την καλλιτεχνική σου διαδρομή. Κι υπήρξαν άνθρωποι που είδαν τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή και την εικόνα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε πόσο βαθιά θαύμαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον Τόλη Βοσκόπουλο, αλλά και την αγάπη που του έδειχνε ο σπουδαίος ερμηνευτής.

«Σήμερα, κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία, θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Να βρεις εκεί την ηρεμία που ίσως τόσο σου έλειψε εδώ. Να μην υπάρχουν ανοιχτές πληγές. Μόνο, Μουσική, Αγάπη και Φως!», κατέληξε.

View this post on Instagram A post shared by Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

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