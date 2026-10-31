Η Αντζελίνα Χαλντέντα διανύει την πιο ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αφού έγινε μαμά για πρώτη φορά, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της.

Η πρώην παίκτρια του «The Bachelor» μοιράστηκε η ίδια το ευχάριστο νέο με τους διαδικτυακούς ακολούθους της, ανεβάζοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στα στιγμιότυπα ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Χρήστο Λάβδα, έχοντας στην αγκαλιά τους το νεογέννητο κοριτσάκι τους.

Η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, με το ζευγάρι να ζει μια από τις πιο όμορφες στιγμές της κοινής πορείας του.

Μάλιστα, η Αντζελίνα επέλεξε να ανακοινώσει τον ερχομό της μικρής με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα. «SOFIA 29/10/26», έγραψε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το όνομα που επέλεξαν για την κόρη τους, η οποία θα πάρει το όνομα Σοφία.

Η εγκυμοσύνη και πλέον η γέννηση της κόρης τους σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, οι οποίοι ετοιμάζονται να απολαύσουν τη νέα τους καθημερινότητα ως οικογένεια.

Η Αντζελίνα Χαλντέντα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο του «The Bachelor», όπου είχε ξεχωρίσει με την έντονη προσωπικότητα και τον αυθορμητισμό της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται σε μια εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της ζωής της: τον ερχομό της μικρής Σοφίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αντζελίνα Χαλντέντα (@antzelina_haldeda)

govastiletto.gr – Η Αντζελίνα Χαλντέντα εξομολογείται: «Κάποια στιγμή κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είδα ότι είχα μόνο κόκαλα»