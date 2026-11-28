Η πόρτα που τοποθετήθηκε στον οικογενειακό τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια δεν έχει σκοπό να εμποδίσει τους θαυμαστές του να επισκέπτονται το μνήμα του, ξεκαθάρισε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «For You», που προβλήθηκαν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, απάντησε στα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πρόσβαση στον τάφο του τραγουδιστή.

«Τι να πω, παιδιά. Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα», ανέφερε, εξηγώντας την απόφαση της οικογένειας.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε για τα σχόλια που συνέδεαν την τοποθέτηση της πόρτας με ενδεχόμενη πρόθεση να αποκλειστούν οι επισκέψεις των θαυμαστών, η Μαρία Μαζωνάκη ήταν κατηγορηματική: «Είναι δυνατόν; Η χαρά μας είναι. Είναι δυνατόν;».

Η μεταφορά των προσωπικών του αντικειμένων

Η αδελφή του καλλιτέχνη αναφέρθηκε και στις διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά των προσωπικών του αντικειμένων από το σπίτι όπου έμενε στη Βούλα.

«Τα μαζεύουμε και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να τα μεταφέρουμε», δήλωσε, περιγράφοντας όσα προετοιμάζει αυτή την περίοδο.

«Δεν αντέχεται» η απώλεια

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε επίσης για τους γονείς της και την προσπάθειά τους να διαχειριστούν τον θάνατο του γιου τους. Στην ερώτηση για το πώς είναι, απάντησε: «Καλά είναι. Παλεύουν».

Για την ίδια, ο πόνος της απώλειας παραμένει εξαιρετικά δύσκολος. «Όχι, δεν αντέχεται. Τι να σου πω; Ψέματα να σου πω;», ανέφερε.