Ένα σοκαριστικό και απαράδεκτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή Βαλάντη ήρθε στη δημοσιότητα μέσω της πλατφόρμας του TikTok.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, ο Βαλάντης φαίνεται να εκνευρίζεται έντονα με τους μουσικούς του πάνω στη σκηνή. Όχι μόνο τους μάλωσε, αλλά προχώρησε στο ακραίο σημείο να τους φτύσει.

Σύμφωνα με τον χρήστη που ανέβασε το απόσπασμα, ο λόγος του ξεσπάσματος ήταν ότι οι μουσικοί δεν ακολούθησαν σωστά το τραγούδι που ερμήνευε ο καλλιτέχνης, κάτι που τον έκανε να βγει εκτός εαυτού!

«Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη»

Ο γνωστός τραγουδιστής σε εμφάνισή του στο Πρωινό του ΑΝΤ1, απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του και ζήτησε συγγνώμη. «Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

