Συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του. Ο εμβληματικός δημοσιογράφος άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ελληνική τηλεόραση, με το “Καλημέρα Ελλάδα” να συνεχίζει την ιστορική του πορεία στον ΑΝΤ1 υπό την παρουσίαση του Παναγιώτη Στάθη και του Στέφανου Σίσκου.

H Εύη Φραγκάκη, έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο στην εκπομπή Happy Day του ALPHA σχετικά με το γεγονός ότι η εκπομπή του ΑΝΤ1 συνεχίζεται να προβάλλεται με τον ίδιο τίτλο μετά τον χαμό του παρουσιαστή.

Αρχικά, μιλώντας για την τηλεοπτική της πορεία, τονίζει: «Θεωρώ ευλογημένη την συνεργασία μου με το Action 24 και ήδη είμαι 4 χρόνια στο κανάλι. Μέχρι τώρα έχουν κυλήσει όλα ομαλά. Δεν μετανιώνω που δεν είμαι σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, τουναντίον».

«Είναι ατυχές ότι διατηρήθηκε ο τίτλος του Καλημέρα Ελλάδα και η μουσική. Ο Γιώργος έχει γράψει μία τεράστια ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, με αυτή την εκπομπή, είναι ένα εντελώς δικό του κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι που μπορείς να βάλεις σε μία εκπομπή, με πολλές μουσικές, ένα τελείως διαφορετικό στήσιμο. Μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη έπρεπε να φύγει και αυτό από τις οθόνες μας. Θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν ένα δικό του παιδί» είπε χαρακτηριστικά η Εύη Φραγκάκη στην κάμερα της εκπομπής του ALPHA, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή δεν θα έπρεπε να προβάλλεται μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

