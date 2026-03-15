Χωρίς να καταφέρουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις, ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους και η Ματίνα Ζάρα παρουσίασαν το «Πριν χαθεί το όνειρό μας» στο πλατό του J2US. Η κριτική επιτροπή στάθηκε στην αδυναμία τους να μεταδώσουν το απαραίτητο συναίσθημα, με την Καίτη Γαρμπή να υπογραμμίζει την απουσία ερμηνευτικού βάθους στη σκηνική τους συνύπαρξη.

«Ένα τέτοιο τραγούδι, διαχρονικό και πολύ ερωτικό και δεν είδα τέτοια χημεία μεταξύ σας. Ακόμα και αν δεν μας άρεσε αυτό που ακούμε, θα μπορούσε να νιώθουμε ένα συναίσθημα. Αυτό το τραγούδι το λέω κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο με τον Διονύση, το λέμε, κοιταζόμαστε και πραγματικά λιώνουμε ο ένας στα μάτια του άλλου», είπε η Καίτη Γαρμπή για το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται με τον Διονύση Σχοινά.

«Εσείς είστε και ερωτευμένοι πραγματικά με τον Διονύση. Η Ματίνα με τον Γιώργο εδώ δεν είναι», απάντησε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Να το παίξετε ερωτευμένοι, δεν γίνεται να ειπωθεί ένα τέτοιο τραγούδι και να μην βγάλεις συναίσθημα. Άσε τις νότες που ήταν αλλού ντ΄αλλού, αλλά κάτι, κάτι, να πούμε ότι δώσατε ένα κομμάτι από μέσα σας. Εγώ δεν το είδα αυτό», συμπλήρωσε η Καίτη Γαρμπή για τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους και την Ματίνα Ζάρα.

