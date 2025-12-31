Με αφορμή τις δηλώσεις της Ντέπυς Γκολεμά για τις φήμες που υπάρχουν ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα αντικατασταθεί από την Κατερίνα Καραβάτου, ο παρουσιαστής θέλησε να ξεκαθαρίσει ο ίδιος μέσα από το «Πρωινό» το τηλεοπτικό μέλλον του.

Η Ντέπυ Γκολεμά είπε: «Αυτό που διαβάζω πολύ συχνά, είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα αντικατασταθεί από την Κατερίνα Καραβάτου και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά είναι λίγο της φαντασίας. Κατά την ταπεινή μου άποψη και το ταπεινό ρεπορτάζ μου, δεν υφίσταται. Τώρα, αν η ώρα του πάει ένα τέταρτο πιο αργά να μην γκρινιάζει που ξυπνάει, μπορεί. Αλλά αντικατάσταση δεν υπάρχει. Η Κατερίνα Καραβάτου θα παίξει ρόλο στον ΑΝΤ1, αλλά δεν θα παίξει στην εκπομπή αυτή που λένε. Θα αντικαταστήσει κάποια άλλη εκπομπή».

Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι έχει κατακτήσει το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος την επαγγελματική πορεία του και δηλώνει ότι θα αποχωρήσει από την τηλεόραση με δική του απόφαση, όταν κρίνει ότι ο κύκλος του έχει κλείσει, και όχι επειδή θα του το επιβάλουν τρίτοι.

Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε: «Κάνω αυτή τη δουλειά 28 χρόνια. Κάθε χρόνο, είτε πάω καλά, είτε πάω μέτρια, είτε κακά, κόβομαι. Δηλαδή το ζω κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορούν να κάνουν άλλες εκπομπές 2 %. Τις έκοψαν; Δεν κόβονται; Η δικιά μας εκπομπή, η δικιά μου εκπομπή που ηγούμαι, είτε πάει καλά είτε πάει κακά, κάθε χρόνο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κόβεται. 28 χρόνια μπάστακας εδώ είμαι. Κάποια στιγμή θα φύγω.

Θα αποφασίσω εγώ πότε θα φύγω. Θέλω να σας πω κάτι, να το ανακοινώσω, ότι έχω αποφασίσει στον εαυτό μου να μη με φύγουν, αλλά να φύγω μόνος μου. Όταν αντιληφθώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τηλεόρασης, θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα περιμένω από κανένα να μου πει «δεν σε θέλουμε πια».

Μέχρι τώρα, ούτε για μένα έχει κλείσει και δόξα τω Θεώ ξέρω τι προτάσεις έχω, άρα δεν έχει κλείσει. Σας το λέω για το τέλος χρονιάς, για να μη γράφετε πάλι «κοβόμαστε, κοβόμαστε», δεν κοβόμαστε. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα κλείσω, μπορεί να ‘ναι τώρα; Σε ένα χρόνο; Σε δύο χρόνια; Σε πέντε χρόνια; Σε δέκα χρόνια; Θα τα αποφασίσω εγώ. Δόξα τω Θεώ, αν κάτι έχω καταφέρει να χτίσω στα 28 χρόνια που κάνω τηλεόραση, είναι να αποφασίσω εγώ για το τι θα κάνω και για το πότε θα σταματήσω. Αυτό το έχω κατακτήσει. Οπότε, γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και τη χολή σας, ελεύθερα. Να ρέει».

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικο ταξίδι στο Ντουμπάι