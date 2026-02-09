Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο “Happy Day” το πρωί της Δευτέρας (9/2), ο Τριαντάφυλλος εξαπέλυσε “πυρά” προς την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλο, ενώ μοιράστηκε και τα ευχάριστα νέα για την υγεία του, καθώς απέφυγε τελικά την επέμβαση.

Ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας αρχικά για την κατάσταση της υγείας του μετά την περιπέτεια που πέρασε είπε: «Είμαι οκ τώρα. Σηκώθηκα, περπατάω…Το χειρουργείο το γλιτώσαμε».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος του ζήτησε να σχολιάσει τη φράση: «Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια» που είπε για εκείνον η Ελένη Χατζίδου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να πάει στο YFSF για να κάνει τον κλόουν.

«Να κάτσω να απαντήσω τώρα στην Ελένη Χατζίδου; Στη Χατζίδου, που με παρακαλάει συνέχεια να της κάνω μια δήλωση και όλο της λέω, “γειά”; Δε ξέρω γιατί τόση κακία. Με την Ελένη είχαμε συνεργαστεί παλιά. Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό που είπα για το ΥFSF είναι ότι θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν αν το κάνω, όχι ότι είναι κλόουν αυτοί που το κάνουν. Εγώ δε μπορώ να το κάνω, δεν είμαστε όλοι για όλα» είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Δε θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ ξανά με την Ελένη Χατζίδου, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω. Τους πήρα τηλέφωνο αλλά δε το σήκωναν. Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσω ότι όταν ήταν πορτιέρης σε ένα μαγαζί τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».

Τι είχε πει η Ελένη Χατζίδου

Η Ελένη Χατζίδου είχε σχολιάσει την προηγούμενη εβδομάδα τη δήλωση του Τριαντάφυλλου, ότι όσοι συμμετέχουν στο Your Face Sounds Familiar είναι κλόουν: «Εντάξει, είναι αυτό που λέμε… από κάποιες τέτοιες εκφράσεις… Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Μειώνεις κάτι το οποίο εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να το κάνεις».

