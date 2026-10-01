Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει θέσει στη διάθεση επιτήδειων προηγμένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα για την εξαπάτηση ανυπόπτων πολιτών. Μια τέτοια περίπτωση διαδικτυακής απάτης αποκάλυψε ο γνωστός hair stylist Κωνσταντίνος Αυγερινός μέσω των social media. Ο ίδιος δέχτηκε μήνυμα στο Instagram από έναν υποτιθέμενο λογαριασμό της Δέσποινας Βανδή. Το αξιοσημείωτο στην περίπτωσή του ήταν ότι το μήνυμα συνοδευόταν από ηχητικό απόσπασμα (voice message), στο οποίο η φωνή που ακουγόταν ήταν σχεδόν ίδια με εκείνη της αγαπημένης τραγουδίστριας.

Στο ηχητικό απόσπασμα ακουγόταν το εξής μήνυμα:

«Καλημέρα, πώς κοιμήθηκες; Ελπίζω να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σου στην καριέρα μου. Το εκτιμώ πολύ. Καλώς ήρθες στο νέο μου TikTok».

Παρά την υψηλή πιστότητα του ηχητικού, ο Κωνσταντίνος Αυγερινός αντιλήφθηκε εγκαίρως πως επρόκειτο για προϊόν κλωνοποίησης φωνής μέσω AI. Θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους ακολούθους του για τους κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από τέτοιες τεχνικές, κοινοποίησε το περιστατικό μέσω Instagram Stories, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Όταν το AI αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο».

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