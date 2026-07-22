Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τρίτης 22 Ιουλίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που σφράγισε την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού με τις ερμηνείες της και τη θρυλική συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά. Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος βρισκόταν σταθερά στο πλευρό της με συχνές επισκέψεις στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου η ίδια διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, ήταν από τους ανθρώπους που το 2023 είχαν διαψεύσει άμεσα την ψευδή είδηση περί θανάτου της, τονίζοντας τότε πως η Μαίρη Λίντα ήταν καλά στην υγεία της.

Με αφορμή τον θάνατό της, ο ηθοποιός και βουλευτής δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, γράφοντας:

«Aντίο σε μια από τις πιο γλυκές φωνές της Ελλάδας μας… Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε! Άπειρος σεβασμός στην γυναίκα θρύλο, την σπουδαία Μαίρη Λίντα, που τα τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν… Ευτυχής που την γνώρισα και την απόλαυσα στις ερμηνείες της που με το μπρίο και την χαρακτηριστική εμβάθυνση που έδινε με τον τόνο της φωνής της έκανε τα τραγούδια μοναδικά κι αξέχαστα.. Αντίο αηδόνι μας…. Σιγά σιγά χάνεται η γενιά που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού το ’60, με τα σπουδαία φεστιβάλ τραγουδιού και τους μεγάλους μουσικοσυνθέτες που της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα, σε ηλικία 91 ετών, έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών.

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