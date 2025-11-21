Ένα ξαφνικό απρόοπτο αντιμετώπισε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής (21/11), στο πλατό του Πρωινού του ΑΝΤ1. Ενώ παρουσίαζε ένα θέμα, η καρέκλα στην οποία καθόταν έσπασε ξαφνικά.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος αντιμετώπισε με χιούμορ το σκηνικό λέγοντας πως ήταν καιρός να συμβεί αυτό. «Αυτό ήταν, έπεσε η καρέκλα, έσπασε. Καιρός ήταν», είπε γελώντας.

Λίγο νωρίτερα, όταν επέστρεψε στον τηλεοπτικό «αέρα» μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος αποκάλυψε πως εδώ και λίγο καιρό έχει ξεκινήσει γυμναστήριο.

Ο ίδιος φαίνεται πως δεν το έχει συνηθίσει ακόμα, μιας και αποκάλυψε πως ήταν αρκετά καταβεβλημένος από τη χτεσινή προπόνηση.

«Κάνουμε μερικές μ@κ@κιες καμιά φορά. Έχω ξεκινήσει γυμναστήριο, πάω στον φίλο μου τον Αλέξανδρο στη Γλυφάδα. Τη μία κάνω στη στήθος, την άλλη πόδια. Πήγα χτες το απόγευμα και μου έκανε πόδια. Όταν κάνω πόδια, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, για αυτό με βλέπετε έτσι τώρα (σ.σ ήταν καθιστός όταν παρουσίαζε τον διαγωνισμό). Τι το θέλω το γυμναστήριο; Κρίση ηλικίας», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

