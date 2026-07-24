Μια απρόσμενη και συγκινητική έκπληξη περίμενε την Έλλη Κοκκίνου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Βουκουρέστι. Ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο της πόλης, ο βιολιστής του μαγαζιού την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει προς τιμήν της τη μεγάλη της επιτυχία «Δε Γίνεται». Η τραγουδίστρια, φανερά ξαφνιασμένη, δεν μπορούσε να πιστέψει τη χειρονομία, επαναλαμβάνοντας τη λέξη «Απίστευτο». Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, παρασύρθηκε από την ατμόσφαιρα και, με την παρότρυνση της παρέας της, σιγοτραγούδησε τους στίχους.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο με μια ανάρτηση, εξηγώντας ότι βρίσκεται στη Ρουμανία για την προώθηση των δύο προγραμματισμένων συναυλιών της, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Δε Γίνεται» παραμένει εδώ και χρόνια ιδιαίτερα δημοφιλές στο ρουμανικό κοινό.

«Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το “Δε γίνεται” είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια… Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elli Kokkinou (@ellikokkinou)

Το βίντεο συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους βλέποντας ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συνεχίζει να αγαπιέται και εκτός συνόρων.

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