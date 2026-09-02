Ανάμεσα στους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του Survivor 2026 αναδείχθηκε ο Γιώργος Πολύχρος, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις από την αρχή με τη φυσική του κατάσταση, το δυναμικό του προφίλ αλλά και τις εκκεντρικές του συνήθειες. Ο πρώην αγωνιστής της ομάδας των «Επαρχιωτών» έγινε viral τόσο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις όσο και για τις extreme γαστρονομικές του δοκιμές, αφού κατανάλωνε ωμά από ψάρια μέχρι σκορπιούς και σαύρες. Αυτή τη φορά, ο πρώην παίκτης τράβηξε ξανά την προσοχή των ακολούθων του, όχι για κάποια παράξενη τροφή, αλλά για ένα απίστευτο επίτευγμα με τα… δόντια του.

Ο νεαρός γυμναστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα βίντεο από μία ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία δύναμης, στην οποία εμφανίζεται να χρησιμοποιεί τα δόντια του για να μετακινήσει ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Ranger Raptor, συνολικού βάρους περίπου δύο τόνων.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Πολύχρος δαγκώνει ένα ειδικό σκοινί που είναι συνδεδεμένο με τον προφυλακτήρα του οχήματος και, επιστρατεύοντας όλη του τη δύναμη, καταφέρνει να το τραβήξει. Στο πλευρό του βρίσκονταν δύο πρώην συμπαίκτριές του από το Survivor, η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα, οι οποίες κατέγραφαν τη στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Πολύχρος (@giorgos_polixros)

Μπορεί το συγκεκριμένο βίντεο να προκαλεί εντύπωση, ωστόσο για τον Γιώργο Πολύχρο δεν πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο. Ο ίδιος είχε καταγράψει και στο παρελθόν τον εαυτό του να επιχειρεί αντίστοιχες δοκιμασίες δύναμης, τραβώντας αυτοκίνητα με τα δόντια του.

Ο Γιώργος Πολύχρος κατάγεται από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και έχει τρία αδέλφια. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας ψαράς, ένα επάγγελμα που του έχει χαρίσει σωματική αντοχή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Πολύχρος (@giorgos_polixros)

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