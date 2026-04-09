Τα πιο ξεχωριστά γενέθλια της ζωής της γιόρτασε η Άννα Κορακάκη, έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της. Κλείνοντας τα 30, η χρυσή ολυμπιονίκης μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για τον νέο της ρόλο, δηλώνοντας πως η μικρή της έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την καθημερινότητα, γεμίζοντάς την με πρωτόγνωρη ευγνωμοσύνη.

Ειδικότερα, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τα φετινά γενέθλιά της και την εντυπωσιακή τούρτα της, στις οποίες έκλεψε την παράσταση η μονάκριβη κόρη της.

Η Άννα Κορακάκη σημείωσε, μάλιστα: «30 και μία μικρή ανασκόπηση: Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί. Μέχρι που γνώρισα το 3πμ τάισμα. 👶🏻😅 Από Ολυμπιονίκης…σε full-time μαμά με νέο άθλημα: ξενύχτι αντοχής, αλλαγή πάνας ταχύτητας και freestyle νανούρισμα!

Επιπλέον, ανέφερε ότι “Κάποτε μετρούσα βολές και δευτερόλεπτα. Τώρα μετράω χαμόγελα, πάνες και μικρές ανάσες που γεμίζουν και φουσκώνουν την καρδιά μου από ευτυχία. 🫠🫀🥹 Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό…αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα…ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί! 😅 Καλωσήρθες τέταρτη δεκαετία…σε βρίσκω πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη και πιο ευγνώμων από ποτέ! ❤️»

govastiletto.gr – Γέννησε η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή Άννα Κορακάκη – Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της