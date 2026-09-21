Στους Πεύκους Λασιθίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταφέρει να πλάσει τον δικό του επίγειο παράδεισο. Οι ντόπιοι γνώριζαν καλά πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το καταφύγιο για εκείνον. Ήταν ο τόπος όπου έβρισκε την ηρεμία του, περπατούσε, απολάμβανε τη θάλασσα και μοιραζόταν το φαγητό του με ανθρώπους που από άγνωστοι μετατρέπονταν γρήγορα σε φίλους. Μακριά από πολυτέλειες, επέλεγε να απομονώνεται εκεί, βρίσκοντας ζεστασιά και μια ειλικρινή αγκάλη στην απλότητα των κατοίκων.

Ήταν παλιό εργοστάσιο

Το «καταφύγιο» του τραγουδιστή ήταν στους Πεύκους, περίπου 6-7 χιλιόμετρα από τον Μακρύ Γιαλό, και το είχε αγοράσει πριν από μερικά χρόνια. Ήταν ένα παλιό εργοστάσιο που το ανακαίνισε και που ο ίδιος το διαμόρφωσε ανάλογα με το γούστο του, σε ένα λευκό σπίτι.

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους Πεύκους ξεκίνησε περίπου το 1995. Αρχικά ο καλλιτέχνης πήγαινε στην περιοχή για διακοπές, όμως επειδή η καταγωγή του ήταν από την Σητεία, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του, και σε μία επίσκεψή του εκεί αντίκρισε έναν επίγειο Παράδεισο, περνώντας ο καιρός δέθηκε τόσο πολύ με το τοπίο και με τους κατοίκους, ώστε αποφάσισε να αγοράσει το δικό του ακίνητο.

Το παλιό εργοστάσιο, κοντά στο κέντρο του χωριού, άρχισε να μεταμορφώνεται σύμφωνα με το όραμά του, σε ένα υπέροχο σπίτι που του έδινε ηρεμία, χαλάρωση και απολάμβανε την υπέροχη τυρκουάζ θάλασσα μπροστά στα πόδια του, που τόσο πολύ αγαπούσε, και περνούσε αμέτρητες ώρες σε αυτήν. Οι άνθρωποι της περιοχής μιλάνε για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα συνεπή τότε με τα συνεργεία που εργάστηκαν στο σπίτι, και γενικότερα πολύ φιλικό, με όλους τους κατοίκους.

Οι Πεύκοι πνιγμένοι στο πράσινο είναι ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους, περίπου 200. “Ήταν ο «θεραπότοπός του” , έλεγε όταν βρισκόταν εκεί. Εκείνος ξυπνούσε νωρίς για να κατέβει στον Μακρύ Γιαλό για μπάνιο ή για να περπατήσει στην περιοχή και να απολαύσει τη φύση, να ξεκουραστεί και να παίρνει τις αποφάσεις του.

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Τα καλοκαίρια του που τα περνούσε, είτε με την οικογένειά του στο νησί, είτε με φίλους, είτε μόνος του πολλές φορές, είχαν διαφορετικό ρυθμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επενδύσει χρόνο και προσωπική φροντίδα στο σπίτι του στους Πεύκους για να το διαμορφώσει όπως εκείνος ήθελε, όμως, δεν μπορούσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κράτησαν μακριά από την Κρήτη τα τελευταία δύο χρόνια.

Συμμετείχε ενεργά στη ζωή του χωριού

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε ενεργά στη ζωή του χωριού, αφήνοντας στην άκρη τη δημοσιότητα. Πήγαινε στην εκκλησία, συζητούσε και αστειευόταν με όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κάθε Πάσχα που βρισκόταν στο νησί, ο Μαζωνάκης τηρούσε πιστά τη νηστεία και παρακολουθούσε τις λειτουργίες. Την Μεγάλη Παρασκευή, μάλιστα, συνήθιζε να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Καψά, ένα μοναδικής ομορφιάς μοναστήρι, όπου περνούσε ώρες συνομιλώντας με τον Γέροντα και αναζητώντας την εσωτερική γαλήνη, την ηρεμία και την κατάνυξη των ημερών.

Το τρισάγιο έξω από το σπίτι του

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, έξω από το σπίτι που είχε φτιάξει ο γνωστός καλλιτέχνης και είχε μετατραπεί σε ησυχαστήριο του.

Οι εκδηλώσεις στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκίνησαν από το Σάββατο στη Σητεία (τόπο καταγωγής του) με εκδήλωση στο λιμάνι της περιοχής, όπου είχε στηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του και ο κόσμος μπορούσε να γράψει σε βιβλίο σκέψεις και ευχές για τον άνθρωπο και καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε τόσο αιφνίδια από την ζωή. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούγονταν από ηχεία τραγούδια του, ενώ το παρών έδωσαν άνθρωποι – απ’ όλη την Κρήτη- που γνώρισαν και αγάπησαν τον γνωστό καλλιτέχνη.

Από την πλευρά του και ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εξέφρασε την θλίψη του για το χαμό του, λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον τόπο αυτόν και συνδέθηκε μαζί του.

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