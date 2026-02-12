Η Antigoni είναι η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα με το τραγούδι της «Jalla», το οποίο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του συζητήθηκε έντονα από τους fans του διαγωνισμού.

Πέρα όμως από τη μουσική της πορεία, υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον: η μητέρα της είναι ιδιαίτερα γνωστή προσωπικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο λόγος για την Tonia Buxton, διάσημη chef, συγγραφέα και παρουσιάστρια, η οποία έχει αφήσει το δικό της στίγμα στη γαστρονομική τηλεόραση.

Είναι η δημιουργός και παρουσιάστρια των επιτυχημένων εκπομπών My Greek Kitchen και My Cypriot Kitchen, μέσα από τις οποίες συστήνει στο βρετανικό κοινό γεύσεις και παραδόσεις της ελληνικής και κυπριακής κουζίνας.

Η Antigoni, που έχει μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, φαίνεται πως κουβαλά τόσο τη μεσογειακή της ταυτότητα, όσο και τη διεθνή της εμπειρία, στοιχεία που αποτυπώνονται και στη σκηνική της παρουσία.

Με τη στήριξη της οικογένειάς της – και μιας μητέρας με έντονη τηλεοπτική παρουσία – ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή της Eurovision.

