Στις 27 Νοεμβρίου, η Evangelia ανεβαίνει στη σκηνή του Piraeus Club Academy για το μεγάλο φινάλε του The Paréa Tour, ολοκληρώνοντας στην Αθήνα την περιοδεία της μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις της σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λονδίνο, μεταφέροντας σε κάθε στάση τη δική της σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής pop.

Γεφυρώνοντας πολιτισμούς, γλώσσες και γενιές, η Evangelia επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι μια διεθνής Greek pop artist. Μεγαλωμένη ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα που συνδυάζει σύγχρονες pop επιρροές με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, διαμορφώνοντας έναν ήχο που ξεχωρίζει τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Με εκατομμύρια streams και επιτυχίες όπως τα «Fotiá», «Alitheia?!», «Vradia», «Vále» και «Paréa», η Evangelia έχει καταφέρει να χτίσει ένα πιστό κοινό που αναγνωρίζει στον ήχο και την εικόνα της μια νέα, σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής μουσικής ταυτότητας.

Στο Piraeus Club Academy, έρχεται να παρουσιάσει ένα live εμπνευσμένο από την πραγματική έννοια της παρέας: έναν κόσμο όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες και τη διαχρονική γοητεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μια μοντέρνα προσέγγιση. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τα visuals και την κινηματογραφική αισθητική, το κοινό θα γίνει μέρος μιας εμπειρίας που γιορτάζει τη χαρά της συνύπαρξης και τη δύναμη του να μοιράζεσαι τη στιγμή.

Στις 27 Νοεμβρίου, η Αθήνα γίνεται η τελευταία στάση του The Paréa Tour, σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα, ελληνικό χρώμα και special guests-έκπληξη, που θα σηματοδοτήσει το φινάλε μιας ξεχωριστής περιοδείας με τον πιο ταιριαστό τρόπο: όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα.

VIP experience includes:

One GA ticket to the show

Meet & greet with Evangelia

One signed item

Paréa flower clip

Acoustic performance

Private listening of unreleased music

Early access to merch

Special surprise!

Προμηθευτείτε το εισιτήριο σας εδώ: www.more.com

govastiletto.gr – Αποκλειστικό! Τρυπώσαμε στις πρόβες της Evangelia λίγο πριν την παγκόσμια περιοδεία του «Paréa Tour» – Όλα όσα μας αποκάλυψε