Με ένα καθηλωτικό set μίας ώρας, ο Argy άνοιξε τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε ένα τεράστιο dancefloor με τον ήχο που τον καθιέρωσε διεθνώς.

Η παρουσία του Argy στη σκηνή του ΟΑΚΑ, λίγο πριν την εμφάνιση της Άννας Βίσση, δεν ήταν απλά μια εισαγωγή στη βραδιά. Ο Έλληνας καλλιτέχνης έχει ξεπεράσει προ πολλού τα σύνορα της χώρας, αποτελώντας ένα διεθνές brand name στην παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική με το όνομά του να φιγουράρει πλέον ανάμεσα στα κορυφαία της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.

Από τα σκοτεινά clubs του Βερολίνου μέχρι τα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ, ο Έλληνας DJ και παραγωγός έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία, εξελίσσοντας τις minimal techno ρίζες του σε ένα επιβλητικό, οπτικοακουστικό θέαμα υψηλής αισθητικής.

Ποιος είναι ο ARGY

Ο Αργύρης Θεοφίλης γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στη Ρόδο, δείχνοντας από πολύ νωρίς την κλίση του στη μουσική δημιουργία. Ήδη από τα μαθητικά του χρόνια άρχισε να πειραματίζεται με την παραγωγή, γεγονός που τον οδήγησε στη συνέχεια στο Λονδίνο για σπουδές στο Music Technology.

Η διεθνής του πορεία ξεκίνησε νωρίς: το 2005, σε νεαρή ηλικία, κυκλοφόρησε την πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά με τίτλο «Love Dose» από το καταξιωμένο label Poker Flat.

«Όταν ήμουν 15 ετών, πήγαινα συνέχεια στο τοπικό δισκοπωλείο της γειτονιάς μου. Μια μέρα, ένας υπάλληλος εκεί μου έδωσε ένα CD-Rom με ένα πρόγραμμα παραγωγής μουσικής. Αφού το εγκατέστησα στον υπολογιστή μου, δεν βγήκα από το σπίτι για μια εβδομάδα. Αυτή ήταν η αρχή. Τώρα, κάνω περιοδείες σε όλο τον κόσμο», είπε ο Αργύρης Θεοφίλης.

Στα είκοσί του χρόνια βρισκόταν ήδη στα booths του Panorama Bar στο Βερολίνο, παίζοντας δίπλα σε ονόματα όπως ο Sven Väth, ο Kerri Chandler και ο Solomun.

O Argy αντιμετώπιζε πάντα τη βιομηχανία με απόλυτο ρεαλισμό, απορρίπτοντας τις ελιτίστικες σοβαροφάνειες.

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«Η χορευτική μουσική είναι κεφαλαιοκρατική και ολόκληρη η βιομηχανία της τέχνης λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Όλα όσα πωλούνται είναι εμπορικά. Βγάζουμε το ψωμί μας επειδή δεν παίζουμε μπροστά σε δέκα άτομα, αλλά μπροστά σε χιλιάδες», εξήγησε χωρίς περιστροφές σε συνέντευξή του.

Η πανδημία λειτούργησε ως ο απόλυτος καταλύτης

Βγαίνοντας από την απομόνωση, ο Argy κυκλοφόρησε το Ketuvim το 2021, ένα κομμάτι που δεν άλλαξε απλώς την προσωπική του πορεία, αλλά πυροδότησε ένα νέο κύμα στη melodic techno.

Η ένταξή του στην οικογένεια της Afterlife και η συνεργασία του με τον Matteo Milleri ήταν το φιτίλι. Το Tataki έγινε ακαριαία viral, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για το label.

Να σημειώσουμε πως η Afterlife είναι η δισκογραφική και καλλιτεχνική πλατφόρμα που δημιούργησαν οι Tale Of Us και η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα brands της παγκόσμιας melodic techno σκηνής.

Το 2024, με την κυκλοφορία του άλμπουμ New World, ο Argy εδραίωσε μια αισθητική εμπνευσμένη από το The Matrix, αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός «μυστικιστή ταξιδιώτη που καθοδηγεί το κοινό στα ανεξερεύνητα μονοπάτια του υποσυνειδήτου». Δύο χρόνια αργότερα, με το NEWORLD II, το εγχείρημα γιγαντώθηκε.

Με χρυσούς δίσκους όπως το Aria και το Sierra, και συνεργασίες-σταθμούς όπως το Melodia με τους Meduza και το Voices in My Head με τον Anyma, ο Argy έπαψε να είναι απλώς ένας παραγωγός.

Παγκόσμιο φαινόμενο

Βραβεύτηκε στα βραβεία WIBA του 2025 ως Art Influencer Of The Year. Ο Argy είναι σημείο αναφοράς της melodic techno ανά τον κόσμο. Παγκόσμιο brand και ένας καλλιτέχνης που φιλοξενείται στα εξώφυλλα του L’Officiel και του Rolling Stone, ο Argy έχει μνημονεύσει τον πρωτοπόρο Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Vangelis, ως έναν δημιουργό που τον εμπνέει -όπως και οι Ryuichi Sakamoto, Jeff Mills, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Keith Jarrett, Isao Tomita, ECM Records, William Basinski, Massive Attack, Little Louie Vega, Carl Craig μεταξύ αυτών.

Ο Argy κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, από house και tech house μέχρι electronica, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και χτίζοντας σταδιακά τη δική του μουσική ταυτότητα. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τη δημιουργία μουσικής για μεγάλες εταιρείες και brands, έχοντας συμμετοχές σε projects για ονόματα όπως η Ferrari, η BMW, η Carolina Herrera, η Pomellato και ο οίκος BVLGARI.

Ο Έλληνας παραγωγός έχει εδραιωθεί στα μεγαλύτερα μουσικά events παγκοσμίως: από τα prime time stages του EDC και του Dreamstate στις ΗΠΑ, μέχρι τις sold-out αρένες της Ευρώπης και της Ασίας. Το μέγεθος της απήχησής του αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη Marina Ataköy της Τουρκίας, όπου αποθεώθηκε από δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Με αυτή την πορεία, κατάφερε να κυριαρχήσει σε αγορές που σπάνια κατακτώνται από δυτικούς DJs, επιβεβαιώνοντας το παγκόσμιο εκτόπισμά του.

Πώς διαχειρίζεται όμως έναν τέτοιο εξοντωτικό ρυθμό ζωής;

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Η απάντηση κρύβεται στην πειθαρχία και την αυτογνωσία.

Για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία και να αποφύγει τις παρορμητικές αποφάσεις, ο Argy εφαρμόζει μια αυστηρή στρατηγική -προσπαθεί να μην γίνεται υπερβολικά συναισθηματικός με τη μουσική και να είναι ψύχραιμος και εγκρατής πριν τις αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, βασίζεται σε έναν κλειστό, εμπιστευτικό κύκλο συνεργατών που λειτουργεί ως σύστημα ποιοτικού ελέγχου για τη ζωή και τη δουλειά του.

«Τα κομμάτια μου δημιουργούνται πάντα στο στούντιο, συνήθως πολύ νωρίς το πρωί. Δεν μοιράζομαι τις συνήθειες ύπνου της πλειοψηφίας των άλλων καλλιτεχνών, το πρόγραμμά μου θυμίζει περισσότερο υπάλληλο τράπεζας. Γράφω τη μουσική μου εντελώς μόνος μου. Το να περνάω χρόνο μόνος λειτουργεί θεραπευτικά, και η απομόνωση είναι αυτή που τροφοδοτεί το δημιουργικό μου πνεύμα. Οι συνεργασίες είναι λίγο πιο δύσκολες και όχι τόσο συνηθισμένες στην ηλεκτρονική σκηνή», έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

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Η ανάρτηση του Έλληνα DJ μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

Μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Argy θέλησε να κρατήσει τη δική του στιγμή από τη βραδιά και να τη μοιραστεί με τους followers του. Ο Έλληνας DJ και μουσικός παραγωγός, που ανέλαβε το pre-show πριν από τη συναυλία, δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο και έγραψε «Melodia stopped the rain for @annavissiofficial! Almost 100K people, one ANNA, forever. Grateful to be part of this moment in time».

Η αναφορά στο «Melodia» δεν είναι τυχαία, αφού πρόκειται για ένα από τα κομμάτια που έχουν συνδεθεί με τη σύγχρονη μουσική του ταυτότητα και τη διεθνή πορεία του.

Για τον ίδιο, το ΟΑΚΑ δεν ήταν απλώς ακόμη ένα live, αλλά μια εμφάνιση στην Ελλάδα, μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό, στο πλευρό μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες.

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