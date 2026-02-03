Η Ανθή Φακιδάρη, το πρόσωπο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις διεθνείς πασαρέλες, πρωταγωνίστησε στο εντυπωσιακό show της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι. Το διεθνές top model περπάτησε στο catwalk για την παρουσίαση της Couture συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, δίνοντας ελληνικό αέρα στην Πόλη του Φωτός.

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια γιόρτασε το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια αναγνώριση που έρχεται από τους μεγαλύτερους οίκους υψηλής μόδας, οι οποίοι και προσκαλούν τα νέα μέλη. Εισήλθε λοιπόν και επίσημα στο πάνθεον της υψηλής ραπτικής με την κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1906, στις αποσκευές της, και μια νέα συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη δημιουργία και τη θηλυκότητα: διαχρονικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της.

Η Ανθή Φακιδάρη έχει τη δική της, συναρπαστική διαδρομή στον κόσμο της μόδας, που έχει ξεπεράσει προ πολλού τα σύνορα της χώρας μας.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, με καταγωγή από την Κρήτη και τα Τρίκαλα, και το ταξίδι της στο μόντελινγκ ξεκίνησε τυχαία, όταν επισκέφτηκε τον πατέρα της στο στούντιο του Alpha, όπου εργαζόταν ως κάμεραμαν, κι εκεί της είπαν ότι είχε όλα τα προσόντα για να ακολουθήσει μια καριέρα στον χώρο της μόδας.

Στη συνέχεια άρχισε να συνεργάζεται με πρακτορείο μοντέλων και να εμπλουτίζει το βιογραφικό της με αξιοζήλευτες συνεργασίες.Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ήταν το editorial για το περιοδικό Tatler, ενώ έχει ήδη ένα πλούσιο ενεργητικό με ονόματα εμβληματικών οίκων μόδας όπως Chanel, Giorgio Armani, Elie Saab. Η πρώτη Ελληνίδα που παρέλασε στο catwalk της Victoria’s Secret παρέλασε επίσης πρόσφατα στο show του Moncler στις γαλλικές Άλπεις.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη παρουσίασε ένα λουκ με μεταλλιζέ strapless bodycon dress και ασορτί ψηλοτάκουνα, όπου ένα λευκό πανωφόρι με φτερά, δυνατή τάση φέτος, απογείωσε το glamour. Μια ιδιαίτερη γραμμή eyeliner, επίσης σε λευκό, κάτω από τα μάτια λειτούργησε σαν μια edgy πινελιά, την οποία ανέδειξε ακόμα περισσότερο το κομψό σινιόν του μοντέλου.

Η κινηματογραφική αίγλη βρίσκεται στην καρδιά της συλλογής Celia Kritharioti Couture SS26, θεμελιωμένη στο παραδοσιακό couture savoir-faire.

Από το ατελιέ του οίκου στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Χόλιγουντ, τα φτερά, η λάμψη και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα απόλυτης φινέτσας.

Φωτογραφίες: Getty Images for Celia Kritharioti