Η Βίκυ Βολιώτη μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για την προσωπική της πορεία και την εμπειρία της υιοθεσίας της κόρης της, Άννας.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη διαδικασία ως απαιτητική και ψυχοφθόρα, ενώ σημείωσε πως η ζωή της σήμερα έχει αλλάξει εντελώς χάρη στην παρουσία της μικρής.

«Για μένα η υιοθεσία ήταν μια φυσική επιλογή. Ίσως είχα κάποιους φόβους σχετικά με την εγκυμοσύνη», εξομολογήθηκε η Βίκυ Βολιώτη.

«Την γνώρισα για πρώτη φορά έναν μήνα μετά τη γέννησή της στην Αιθιοπία και από την αρχή ένιωσα ότι ήταν το παιδί μου. Η διαδικασία ήταν πιο δύσκολη από ό,τι είναι σήμερα, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε».

Σχετικά με την υιοθεσία στην Ελλάδα, η ηθοποιός εξήγησε ότι λόγω του μικρού αριθμού παιδιών που είναι διαθέσιμα και των πολλών ζευγαριών που περιμένουν, η διαδικασία διαρκεί περισσότερο και είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Η Βίκυ Βολιώτη είναι παντρεμένη από το 2013 και πλέον μοιράζεται στιγμές από τη ζωή με την Άννα μέσα από ταξίδια και φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας τη χαρά και την αλλαγή που έφερε η κόρη της στην καθημερινότητά της.

Govastiletto.gr – Η Βίκυ Βολιώτη εξομολογείται: «Ο γάμος προέκυψε μόνο επειδή θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί»